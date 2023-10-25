دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل كريستيانو رونالدو هدفين، ساهم من خلالهما في فوز نادي النصر السعودي على نظيره الدحيل القطري بنتيجة 3/4، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "الأول بارك"، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وجاءت ثنائية النجم البرتغالي في الدقيقتين 61 و81 بطريقتين جميلتين للغاية، إذ أحرز هدفه الأول عبر تسديدة "صاروخية" من خارج منطقة الجزاء، والثاني قد سدد الكرة وهي في الهواء داخل الصندوق.

وتفاعل مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع هدفي رونالدو، وقد أشادوا بالأداء الذي ظهر عليه اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً.

ووصل كريستيانو رونالدو للمساهمة التهديفية رقم 5 في مسابقة تشامبيونزليغ الآسيوي، إذ سجّل 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

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