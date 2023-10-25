مصر.. الزمالك يدعو الأهلي إلى زيارة مقر النادي لهذا السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه مجلس إدارة نادي الزمالك التقدير والشكر لنظيره في النادي الأهلي، بعد أن قام الأخير بتهنئته على تولي مسؤولية قيادة فريق "الفارس الأبيض".

وكان حسين لبيب قد فاز برئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الانتخابات التي أجريت الجمعة الماضي، لمدة 4 سنوات وحتّى عام 2027.

وبَاتَ يتكون مجلس إدارة فريق " الفارس الأبيض" من: حسين لبيب (الرئيس)، هشام نصر (نائب الرئيس)، حسام المندوه (أمين الصندوق)، أحمد سليمان وعمرو الأدهم وهاني بيرزي ومحمد طارق وهاني شكري وحسين السيد (أعضاء فوق السن)، أحمد خالد ورامي نصوحي ونيرة الأحمر (أعضاء تحت السن).

وكشف مجلس إدارة نادي الزمالك عن توجيه دعوة لنظيره في النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، لزيارة مقر الفريق، وذلك تأكيداً "لقيم الروح الرياضية ولما فيه صالح الرياضة المصرية".

ويشار إلى أن المرحلة الماضية قد شهدت خلاف بين رئيس فريق "الفارس الأبيض" السابق، مرتضى منصور، ومحمود الخطيب، قبل أن يتم عزل الأول من منصبه.