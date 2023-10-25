هكذا كان رد فعل رئيس "فيفا" على هدف كريستيانو رونالدو في مرمى الدحيل

نشر الأربعاء ، 25 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة رد فعل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على هدف كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، في مرمى نادي الدحيل القطري.

وحضر إنفانتينو مواجهة "العالمي" ومنافسه الدحيل ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، في مدرجات ملعب "الأول بارك".

وبيّنت لقطات وقوف رئيس "فيفا" عند احتفال النجم البرتغالي بهدفه، وقد قام بتوجيه التحية له.

وكان كريستيانو رونالدو قد سجّل ثنائية، ساهم من خلالها في فوز نادي النصر على ضيفه الدحيل بأربعة أهداف لثلاثة، ليصل للمساهمة التهديفية رقم 5 في مسابقة تشامبيونزليغ الآسيوي.