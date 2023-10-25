ستقام في السعودية.. الكشف عن مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني

نشر الأربعاء ، 25 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت وزارة الرياضة السعودية عن مواعيد مباريات مسابقة كأس السوبر الإسباني، التي ستقام في مدينة الرياض، بمشاركة أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأوساسونا.

وسيواجه فريق "الميرنغي" نظيره أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي في يوم 10 يناير/ كانون الثاني 2024، فيما يلعب "الفريق الكتالوني" مع منافسه أوساسونا في يوم 11 من الشهر ذاته.

بينما سيقام المشهد الختامي من المسابقة بين الفائزين من الدور قبل النهائي في يوم 14.

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية أن ملعب "الأول بارك"، معقل نادي النصر، سيحتضن جميع مباريات مسابقة كأس السوبر الإسباني.

ويشار إلى أن نادي برشلونة آخر المتوّجين باللقب، إذ ظفر به على حساب غريمه ريال مدريد في النسخة الماضية، والتي استضافتها المملكة العربية السعودية أيضاً.