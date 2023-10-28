نشر السبت ، 28 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن استضافة الأراضي الكويتية لمباراة منتخب فلسطين ونظيره أستراليا، المقررة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ضمن الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأصدر الاتحاد الكويتي بياناً رسمياً، حمل الإعلان عن احتضان مباراة منتخب فلسطين الرسمية القادمة "بتوجيهات من القيادة السياسية" في البلاد.

وقال الاتحاد الكويتي في بيانه: "تلقى الاتحاد موافقة الاتحاد الآسيوي على استضافة مباراة فلسطين وأستراليا، وذلك من منطلق الدعم والتضامن مع المنتخب الفلسطيني، الذي تمنعه الظروف الراهنة من اللعب على أراضيه ووسط جماهيره".

وتابع بالقول: "وتوجه الاتحاد الكويتي لكرة القدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى القيادة السياسية ومجلس الوزراء والهيئة العامة للرياضة، لتحمل كافة تكاليف الاستضافة وتسهيل الإجراءات أمام إقامة المباراة في البلاد واستضافة المنتخب الفلسطيني الشقيق".

وسبق للجزائر وأن أعلنت عن نيتها باستضافة مباريات منتخب فلسطين خلال المرحلة المقبلة، إلا أن الاتحاد الآسيوي لكرة الآسيوي قد رفض ذلك، بسبب اختيار بلد خارج النطاق الجغرافي للقارة الآسيوية.