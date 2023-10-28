نشر السبت ، 28 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتاب اللاعب علي البليهي ونظيره سيرجي سافيتش فرحة عارمة، بعد فوز ناديهما الهلال على منافسه أهلي جدة، بثلاثة أهداف لواحد، على أرض ملعب "الملز"، الجمعة، وضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

عقب صافرة النهاية وخلال الاحتفالات، أظهرت عدسة الكاميرا احتفال المدافع السعودي ومتوسط الميدان الصربي على طريقتهما الخاصة، لتخطف أنظار المتابعين.

وكان البليهي (33 عاماً) وسافيتش (28 عاماً) قد شاركا في المباراة حتّى نهايتها، وقد أحرز متوسط الميدان الصربي هدف فريق "الأزرق الهلالي" الأول في الدقيقة الأولى.

بهذا الفوز، وصل نادي الهلال للنقطة 29 في صدارة سلم ترتيب دوري "روشن" هذا الموسم 2024/2023.