نشر السبت ، 28 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- زار نجم لعبة كرة القدم البرازيلي السابق رونالدو ونظيره البرتغالي لويس فيغو مقر نادي النصر السعودي، السبت.

ونشر فريق "العالمي" عبر حسابه على منصة "إكس"، (تويتر سابقاً)، صوراً من زيارة الثنائي، وقدّم النادي قميصه لهما، الذي حمل اسمهما.

وكتب نادي النصر: "نادي النصر السعودي، أرض الأساطير، ومحط أنظـار العالم".

ويستعد فريق "العالمي" لمواجهة نادي الفيحاء على أرض ملعب الأخير، مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الـ11 من دوري "روشن" السعودي.

ويحتل نادي النصر المركز الرابع على سلم ترتيب أندية المسابقة برصيد 22 نقطة.