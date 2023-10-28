تسبب به حارس المرمى.. هدف "غريب" لبرينتفورد في شباك تشيلسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتكب روبرت سانشيز، حارس مرمى نادي تشيلسي، خطأً قد تسبب بهدف لصالح نادي برينتفورد، في أعقاب مواجهة الفريقين على أرض ملعب "ستامفورد بريدج"، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ففي الوقت المحتسب بدلا من الضائع من زمن المباراة وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم نادي برينتفورد بهدف وحيد، تحصل فريق "البلوز" على ركلة ركنية في محاولة لتحقيق التعادل، ليتقدم روبرت سانشيز إلى منطقة جزاء المنافس.

وبعد تنفيذ الركلة الركنية، استخلص لاعبو نادي برينتفورد الكرة وتقدموا نحو مرمى المنافس، ليستغلوا تقدم حارس مرمى نادي تشيلسي ويسجّلوا الهدف الثاني.

وعقب فوزه بثنائية، يكون نادي برينتفورد قد ألحق الهزيمة الرابعة بفريق "البلوز" في البريميرليغ هذا الموسم 2024/2023.