نشر الأحد ، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة نادي النصر ونظيره الفيحاء على أرض ملعب الأخير، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، موقفًا طريفًا بين اللاعب كريستيانو رونالدو وزميله ساديو ماني.

ففي الوقت المحتسب بدلا عن الضائع للمباراة، قرر مدرب فريق "العالمي"، لويس كاسترو، إخراج النجم البرتغالي من المستطيل الأخضر وإدخال محمد مران بدلاً عنه.

وعند مغادرة رونالدو، منح النجم البرتغالي شارة قيادة الفريق للمهاجم السنغالي، إلا أن ماني قد تم استبداله أيضًا بعد ثواني قليلة من استبدال كريستيانو، إذ لم يعلما أنهما سيخرجان في توقيتٍ واحد.

وكان نادي النصر قد فاز على مضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف لواحد، في الجولة الحادية عشر من دوري "روشن" السعودي.