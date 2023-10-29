من قبل منتصف الملعب.. هاري كين يحرز أحد أجمل الأهداف في لعبة كرة القدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب هاري كين ثلاثية، ساهم من خلالها في فوز نادي بايرن ميونخ على نظيره دارمشتات بثمانية نظيفة، على أرض ملعب الأول، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وجاء هدف المهاجم الإنجليزي بطريقة جميلة للغاية، عند الدقيقة 69 من زمن المباراة، إذ سدد الكرة من قبل منتصف الملعب لتسكن شباك المنافس، محرزاً أحد أجمل الأهداف في لعبة كرة القدم.

ووصل كين (30 عامًا) للمساهمة التهديفية رقم 17 في مسابقة بوندسليغا، إذ سجّل 12 هدفًا وصنع 5 آخرين.

فيما وصل فريق "البافاري" للنقطة 23 في صدارة سلم ترتيب أندية المسابقة، بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه.