ريال مدريد يهزم برشلونة في "ليلة انفجار" جود بيلينغهام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي ريال مدريد على غريمه برشلونة بهدفين لواحد، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، السبت، في قمة مباريات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإسباني.

وكان "الفريق الكتالوني" قد تقدم بالنتيجة أولاً عن طريق لاعبه إيلكاي غوندوغان في الدقيقة السادسة، ثمّ عادل وضاعف النتيجة جود بيلينغهام لصالح فريق "الميرنغي" في الدقيقتين 68 و90+.

واستغل غوندوغان خطأ لاعبي نادي ريال مدريد، لينجح في وضع الكرة بالشباك عبر تسديدة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعادل بيلينغهام النتيجة من تسديدة "صاروخية" من خارج الصندوق، ثمّ ضاعفها بتسديدة بالقرب من حارس مرمى المنافس.

ووصل اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 20 عامًا، الذي نال جائزة أفضل لاعب في الكلاسيكو الإسباني، للمساهمة التهديفية رقم 12 في مسابقة لا ليغا، إذ أحرز 10 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

بعد فوزه، وصل فريق "الميرنغي" للنقطة 28 في صدارة سلم ترتيب أندية المسابقة، فيما تجمد رصيد نظيره برشلونة عند النقطة 24 في المركز الثالث.