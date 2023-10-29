نشر الأحد ، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتجه أنظار جماهير لعبة كرة القدم نحو العاصمة الفرنسية باريس، مساء الاثنين، الموافق 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إذ يُقام حفل جوائز الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".

وخلال الحفل، سيتم منح جائزة "بالون دور" لأفضل لاعب ولاعبة حول العالم، وجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب، وجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى.

وعلى صعيد اختيار أفضل لاعب للرجال، هناك منافسة شديدة بين الثلاثي ليونيل ميسي وكيليان مبابي وإيرلينغ هالاند، بينما حظوظ اللاعبين الآخرين، الذين يبلغ عددهم 27، تُعد ضئيلة.

وكان النجم الأرجنتيني قد قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة كأس العالم 2022 في قطر على حساب رفاق مبابي، إلا أنهما حققا معاً عدداً من البطولات برفقة نادي باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، ومنها: الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.

فيما نجح المهاجم النرويجي في تسجيل 52 هدفاً بمختلف مسابقات الموسم الفائت، وقيادة نادي مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية، وهي: الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وتختلف الآراء حول اللاعب الذي يستحق جائزة "بالون دور"، فما رأيك؟