عائلة اللاعب لويس دياز في وضع مأساوي.. ونادي ليفربول يعلّق

نشر الأحد ، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب نادي ليفربول الإنجليزي في بيان عبر موقعه الرسمي عن تضامنه مع لاعب الفريق، لويس دياز، بعد أن تعرضت عائلة الأخير للخطف في كولومبيا.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أنه قد تمّ خطف والد ووالدة اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً في بلاده، أمس السبت، من قِبل أشخاص مجهولين.

وقال فريق "الريدز": "يمكن لنادي ليفربول لكرة القدم أن يؤكد أنه على علم بالوضع المستمر الذي يتعلق بعائلة لويس دياز في كولومبيا".

وأضاف: "لدينا أمل كبير في أن يتم حل هذه المسألة بأمان وفي أقرب فرصة ممكنة، في هذه الأثناء، ستظل راحة اللاعب هي أولويتنا المباشرة".

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره نوتينغهام فورست على أرض ملعب "أنفيلد"، مساء الأحد، وضمن منافسات الجولة العاشرة في مسابقة البريميرليغ، ومن المتوقع غياب لويس دياز عن هذه المباراة.