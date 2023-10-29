نشر الأحد ، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون مع هدف محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، في شباك نادي نوتينغهام فورست، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب "أنفيلد"، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

في الدقيقة 77 من زمن المباراة، أرسل اللاعب دومينيك سوبوسلاي الكرة إلى زميله صلاح، عبر تمريرة "سحرية"، قبل أن يستغل النجم المصري تقدم حارس مرمى المنافس ويضع الكرة في الشباك.

بهذا الهدف، ساهم محمد صلاح في فوز فريق "الريدز" على ضيفه نوتينغهام فورست بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة العاشرة من مسابقة البريميرليغ.

كما وصل مهاجم "الفراعنة"، البالغ من العمر 31 عامًا، للمساهمة التهديفية رقم 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، إذ أحرز 8 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة.