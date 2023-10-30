دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ألغيت مباراة نادي مارسيليا ونظيره ليون، التي كانت مقررة على أرض ملعب الأول، مساء الأحد، وضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري الفرنسي.

وجاء قرار الإلغاء بسبب الاعتداء على حافلة نادي ليون وهي في طريقها إلى ملعب "فيلودروم" وإصابة المدير الفني للفريق، فابيو غروسو، إذ بدا أنه أصيب في رأسه قبل أن يتلقى علاجاً طبياً.

وقالت رابطة الدوري الفرنسي في بيان رسمي: "خلال اجتماع عقب الأحداث التي وقعت خارج ملعب فيلودروم أثناء رحلة حافلة نادي ليون، أعلن الأخير أنه ضدّ إقامة المباراة في هذه الظروف"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضافت الرابطة: "بالتشاور مع نادي مارسيليا والسلطات العامة، لن يتم لعب المباراة، وستقرر لجنة المسابقات في الدوري الخطوات التالية التي سيتم اتخاذها بما يتماشى مع المادة ذات الصلة من اللوائح".

فيما قال نادي مارسيليا في بيان: "يأسف النادي عن الأحداث غير المقبولة التي وقعت حول ملعب فيلودروم، ضد حافلة نادي ليون ومدربه ومشجعيه".

وأكمل النادي: "يتمنى النادي الشفاء العاجل لمدرب نادي ليون، فابيو غروسو، ويدين بشدة هذا السلوك العنيف الذي لا مكان له في عالم كرة القدم وفي المجتمع".

من جانبه، أدان نادي ليون هذا الاعتداء، قائلاً: "يأسف النادي لأن مثل هذه المواقف تحدث كل عام في مارسيليا، ويطالب السلطات بوضع مثل هذه الحوادث وتكرارها بعين الاعتبار قبل وقوع مأساة أكثر خطورة".