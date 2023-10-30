نشر الأحد ، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد متابعون بعمر مرموش، لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت، بعد تألقه أمام نادي بوروسيا دورتموند، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأول، الأحد، ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

وسجّل اللاعب المصري هدفين في الدقيقتين 8 و24، ليساهم في تعادل فريقه آينتراخت فرانكفورت أمام ضيفه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف لمثلها، في الجولة التاسعة.

وغرّد حساب نادي آينتراخت فرانكفورت على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) بعد ثنائية مرموش: "ملكنا المصري".

ووصل عمر مرموش (24 عامًا) للهدف رقم 4 في مسابقة بوندسليغا هذا الموسم 2024/2023، فيما وصل نادي آينتراخت فرانكفورت للنقطة 14 في المركز السابع على سلم الترتيب.