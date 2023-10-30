نشر الأحد ، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلقت جماهير نادي إنتر ميلان صافرات استهجان على اللاعب روميلو لوكاكو، عند دخوله لأرض ملعب "سان سيرو"، خلال مواجهة الفريق لنظيره روما، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وأظهرت لقطات مصورة إطلاق أنصار نادي إنتر ميلان صافرات استهجان على المهاجم البلجيكي خلال دخوله للمستطيل الأخضر لإجراء عمليات الإحماء برفقة زملائه، قبل انطلاق المباراة.

وبدا لوكاكو (30 عامًا) وكأنه يصفق لجميع المشجعين المتواجدين في المدرجات، ثم ظهرت الابتسامة على وجهه.

وكان روميلو لوكاكو قد ارتدى قميص نادي إنتر ميلان في المواسم الماضية، منها على سبيل الإعارة من نادي تشيلسي الإنجليزي، وقد حقق معه عددًا من البطولات، أبرزها: الدوري الإيطالي.

وغادر لوكاكو صفوف نادي إنتر ميلان في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لينضم إلى نادي روما.