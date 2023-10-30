نشر الاثنين ، 30 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يقام حفل توزيع الجوائز المقدمة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء غدٍ الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

ورشح اتحاد القارة الصفراء 3 لاعبين لنيل جائزة أفضل لاعب للرجال ما بين يناير/ كانون الثاني 2022 ومايو/ أيار 2023، وهم: السعودي سالم الدوسري والقطري المعز علي والأسترالي ماثيو ليكي.

وكان الدوسري قد قاد منتخب بلاده لتحقيق الفوز على المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم 2022، كما لعب دورًا بارزًا في فوز نادي الهلال بلقب الدوري السعودي لموسم 2022/2021 وكأس الملك، كما قدم أداءً عاليًا في مسابقتي دوري أبطال آسيا ومونديال الأندية.

فيما باتَ المعز علي الهدّاف التاريخي لمنتخب قطر برصيد 42 هدفًا خلال الفترة الماضية، وقاد فريقه الدحيل للتتويج بلقب دوري نجوم قطر وتحقيق نتائج إيجابية في مسابقة دوري أبطال آسيا.

بينما نجح ماثيو ليكي في تسجيل الأهداف بقميص "الكنغر الأسترالي" في بطولة كأس العالم 2022، وبرز بقوة مع ناديه ملبورن سيتي في الدوري الأسترالي.

تختلف التوقعات حول اللاعب الذي سينال الجائزة، فما رأيك؟