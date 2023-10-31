دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أقيم حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2023 المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" في العاصمة الفرنسية باريس، مساء الاثنين.

ونال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة "بالون دور" لأفضل لاعب كرة القدم للرجال، فيما توجت الإسبانية أيتانا بونماتي بذات الجائزة، كأفضل لاعبة كرة القدم للسيدات.

وحصد الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى، بينما ظفر الإنجليزي جود بيلينغهام بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب، وفاز النرويجي إيرلينغ هالاند بجائزة "غيرد مولر" كأفضل هدّاف، والبرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة "سقراط" للأعمال الخيرية.

وتم اختيار نادي مانشستر سيتي الإنجليزي كأفضل فريق كرة قدم للرجال، ونادي برشلونة الإسباني كأفضل فريق كرة قدم للسيدات.

ويشار إلى أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، قد وقع في المركز الـ11 في ترتيب قائمة أفضل اللاعبين حول العالم والذين كانوا مرشحين للظفر بجائزة "بالون دور"، فيما حل الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، في المركز الـ16، واحتل ياسين بونو، حارس نادي الهلال السعودي، المركز الـ13.