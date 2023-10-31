متى ينهي ليونيل ميسي مسيرته الكروية؟ النجم الأرجنتيني يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رغبته في الاستمرار بممارسة لعبة كرة القدم، مُشيرًا إلى أن قرار اعتزاله يعود إلى إمكانية قدرته في المنافسة ولياقته البدنية.

وفاز اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا، بجائزة الكرة الذهبية 2023، لأفضل لاعب كرة قدم للرجال، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، خلال حفل أقيم في باريس، أمس الاثنين.

وعقب فوزه بالجائزة للمرة الثامنة في تاريخه، قال ميسي: "أنا سعيد جدًا بوجودي في نادي إنتر ميامي، وأجد نفسي في الوضع الذي أنا فيه، أنا أستمتع ببعض اللحظات المختلفة في الحياة مع عائلتي"، وفقًا لموقع "يورو سبورت".

وأضاف اللاعب الفائز بمونديال قطر: "أن تكون بطلاً للعالم كان أمرًا رائعًا، لذا أشعر بالهدوء الشديد الآن مع هذه الجائزة، وبعد أن تمكنت من الحصول على هذه المسيرة المهنية والاستمتاع باللعبة".

وحول مستقبله، قال ميسي: "لا أعرف كم من الوقت سأستمر في ذلك (ممارسة اللعبة)، لكني أميل إلى الاستمتاع بمستقبلي، لقد قلتُ ذلك كثيرًا مؤخرًا، أريد الاستمتاع به، لا أعرف إلى متى (سأستمر في اللعب)، طالما أنّني لائق بدنيًا وأستطيع المنافسة، سأستمر في القيام بذلك".

وتابع: "لا أستطيع أن أضع رقمًا على أي شيء، لأن لعبة كرة القدم تتغير كثيرًا من يوم لآخر، أتمنى أن يكون ذلك لفترة طويلة (الاستمرار في اللعب)، لأن هذا ما أعرفه وأحب القيام به، لذا، أود الاستمرار".

في الوقت الحالي، يقضي ليونيل ميسي عطلته بعد نهاية موسم نادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.