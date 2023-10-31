دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون في منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع تصرف البرازيلي ميشائيل ديلغادو، لاعب نادي الهلال، عند ترديد النشيد الوطني للمملكة العربية السعودية، قبل انطلاق مباراة "الأزرق الهلالي" ونادي الحزم، مساء الاثنين.

وبدا ميشائيل وكأنه يردد النشيد الوطني السعودي برفقة زملائه السعوديين في نادي الهلال، قبل إطلاق صافرة بداية المباراة التي أقيمت على أرض استاد الملك فهد الدولي.

وكان ميشائيل ديلغادو قد شارك في المباراة إلى نهايتها، وصنع هدفاً لزميله ألكساندر ميتروفيتش عند الدقيقة 79، ليساهم في فوز "الأزرق الهلالي" على نادي الحزم بثلاثة أهداف دون رد، في دور الـ 16 من مسابقة كأس الملك.

ووصل اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 27 عاماً للمساهمة التهديفية رقم 5 مع نادي الهلال، بعد خوض 14 مباراة بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023، إذ أحرز هدفاً واحداً وقدّم 4 تمريرات حاسمة.