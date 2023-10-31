السعودية.. سالم الدوسري يفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا

نشر الثلاثاء ، 31 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي، بجائزة أفضل لاعب للرجال في قارة آسيا، خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن عام 2022، الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء.

واختار الاتحاد الآسيوي المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا لينال جائزة الأفضل في القارة الصفراء، على حساب القطري المعز علي والأسترالي ماثيو ليكي.

وبَاتَ الدوسري سادس لاعب سعودي ينال هذه الجائزة، بعد كلّ من سعيد العويران ونواف التمياط وحمد المنتشري وياسر القحطاني وناصر الشمراني.

كان الدوسري قاد المنتخب السعودي للفوز على نظيره الأرجنتيني في بطولة كأس العالم 2022، ونجح في معادلة رقم مواطنه سامي الجابر بتسجيل 3 أهداف في نهائيات المونديال.

وساهم الدوسري في ظفر فريق "الأزرق الهلالي" بلقب الدوري السعودي لموسم 2022/2021 وكأس الملك لموسم 2023/2022، إلى جانب دوره البارز في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.