عقد جديد بين فينيسيوس جونيور وريال مدريد.. وهذه أرقام اللاعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، توصله إلى اتفاقٍ مع اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، يقضي بتجديد العقد بين الطرفين حتّى يونيو/ حزيران 2027.

وأصدر فريق"الميرنغي" بياناً رسمياً، حمل الإعلان عن استمرار اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في صفوفه لقرابة 4 أعوام.

وانضم فينيسيوس إلى ريال مدريد في يوليو/ تمّوز 2018، بعمر 18 عامًا فقط، ومنذ ذلك الحين لعب 235 مباراة، سجّل خلالها 63 هدفًا وقدم 67 تمريرة حاسمة.

على صعيد الألقاب، تُوج فينيسيوس جونيور بتسع بطولات مع فريق "الميرنغي"، أبرزها: دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

وكان اللاعب البرازيلي قد نال جائزة "سقراط" للأعمال الخيرية، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2023 المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الاثنين.