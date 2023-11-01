دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص نادي الهلال السعودي على الاحتفاء بالمهاجم سالم الدوسري وحارس المرمى ياسين بونو، في مقر فريق "الأزرق الهلالي"، مساء الأربعاء، بعد إنجازاتهما الأخيرة.

وكان الدوسري قد فاز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في قارة آسيا خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي عن عام 2022، متفوقاً على القطري المعز علي والأسترالي ماثيو ليكي.

فيما احتل بونو المركز الثالث في جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى حول العالم، والمركز الـ 13 في ترتيب قائمة اللاعبين الذين رشحوا لجائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

واحتفى لاعبو وكوادر الفريق بسالم الدوسري وياسين بونو، وسط حضور عدد من الجماهير في مدرجات ملعب التدريبات.

ونشر حساب نادي الهلال السعودي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) صوراً من الاحتفاء بهما، وعلّق قائلاً: "أفضل لاعب آسيوي في مقر الزعامة"، وقال في تغريدة أخرى: "ديما بونو، الأول في قلوبنا".