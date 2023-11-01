دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علق المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إيدي هاو ، الثلاثاء، على إمكانية استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم في عام 2034.

وأصبحت السعودية صاحبة العرض الوحيد لاحتضان أكبر البطولات حول العالم، حسبما أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وعندما سُئل المدرب إيدي هاو عن رأيه حول إمكانية استضافة السعودية للمونديال، قال: "كانت رحلاتنا إلى هناك (السعودية) لمكانين اثنين، إلى الرياض وجدة، وكانتا تجربتين مختلفتين حقا، أينما ذهبنا كان التنظيم جيدا وتم الاعتناء بنا".

وأضاف خلال حديثه في مؤتمر صحفي يسبق مواجهة فريقه لمانشستر يونايتد: "لذلك أعتقد أنه إذا كان هذا علامة على الشكل الذي قد تبدو عليه بطولة كأس العالم، فيمكنك أن تطمئن إلى أن كلّ شيء سيكون جيداً من الناحية الهيكلية".

وكان فريق "الماكبايس"، المملوك من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، خاض بعض من المعسكرات التدريبية في السعودية، فيما لعب منتخب "الأخضر" مباراتين وديتين، في سبتمبر/ أيلول الماضي، على أرض ملعب "سانت جيمس بارك، معقل النادي.

ويستعد إيدي هاو لقيادة نادي نيوكاسل يونايتد في مواجهة نظيره مانشستر يونايتد، على أرض الأخير، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.