دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة نادي النصر ومنافسه الاتفاق، على أرض ملعب "الأول بارك"، مساء الثلاثاء، وضمن منافسات كأس الملك السعودي، احتكاك قوي بين اللاعب كريستيانو رونالدو ونظيره جاك هيندري.

ففي الدقيقة 84 من زمن المباراة، أظهرت عدسة الكاميرا احتكاك بين النجم البرتغالي والمدافع الاسكتلندي، إذ قام كل واحد منهما بشد قميص الآخر خلال تنافسهما على الكرة.

وتدخل حكم المباراة، التشيلي بيرو مازا على أثر ذلك، وطالب رونالدو وهيندري بالهدوء وضبط النفس.

وبيّنت لقطات مصورة عناق كريستيانو رونالدو (38 عاماً) لجاك هيندري (28 عاماً) عقب صافرة نهاية المباراة، قبل أن يتبادلان القمصان فيما بينهما.

وفاز رفاق النجم البرتغالي على زملاء المدافع الاسكتلندي بهدف مقابل لا شيء، في دور الـ 16 من المسابقة.