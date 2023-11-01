تفاعل مع هدف "مُذهل" لكريم بنزيما خلال مباراة اتحاد جدة والفيحاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل كريم بنزيما، لاعب نادي اتحاد جدة، هدفاً جميلاً للغاية في شباك نادي الفيحاء، في أعقاب مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأول، الثلاثاء، وضمن مباريات كأس الملك السعودي.

ففي الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة، دخل المهاجم الفرنسي منطقة جزاء المنافس ثمّ راوغ لاعبيه، قبل أن يسدد الكرة بقوة لتسكن أعلى زاوية مرمى نادي الفيحاء.

وتفاعل مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع هدف اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً، وبعضهم وصفه بـ "المُذهل".

وساهم بنزيما في فوز فريق "النمور" على مضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد، في دور الـ 16 من المسابقة، كما وصل للمساهمة التهديفية رقم 9 بمختلف بطولات الموسم الجاري 2024/2023، إذ سجّل 6 أهداف وصنع 3 آخرين.