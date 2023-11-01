السعودية.. كريستيانو رونالدو ينفعل غضباً على الحكم ويطالب بتغييره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، راضياً على قرارات الحكم التشيلي بيرو مازا، الذي أدار مباراة فريق "العالمي" ونظيره الاتفاق، على أرض ملعب "الأول بارك"، مساء الثلاثاء، وضمن منافسات كأس الملك السعودي.

وأظهر فيديو انفعال غاضب من النجم البرتغالي على الحكم خلال الدقيقة 12 من زمن المباراة، إذ طالب باحتساب خطأ لصالحه بعد أن تمّت عرقلته من لاعب نادي الاتفاق قبل أمتار من منطقة الجزاء.

وبيّن فيديو آخر استياء رونالدو من الحكم وقد أشار بيده مطالباً بتغييره، بعد أن ألغى هدف زميله تاليسكا في الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن الشوط الأول، بداعي التسلل.

وفاز كريستيانو رونالدو (38 عاماً) ورفاقه على ضيفهم الاتفاق بهدف وحيد، أحرزه السنغالي ساديو ماني، في دور الـ 16 من المسابقة.