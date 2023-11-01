دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل رياضيون مع فوز سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي، بجائزة أفضل لاعب للرجال في قارة آسيا، خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن عام 2022، الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء.

واختار الاتحاد الآسيوي المهاجم البالغ من العمر 32 عاماً لينال جائزة الأفضل في القارة الصفراء، على حساب القطري المعز علي والأسترالي ماثيو ليكي.

وحرصت أندية وشخصيات رياضية على تهنئة الدوسري، إذ كتب وزير الرياضة السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "أبارك لنجمنا سالم الدوسري حصوله على جائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2023، ألف مبروك، تميز مستمر لنجومنا في مختلف الرياضات".

وغرّد رئيس مؤسسة فريق "الأزرق الهلالي" غير الربحية، فهد بن نافل: "سالم الدوسري الأفضل في آسيا..نتاج مسيرة شاهدها المجد والذهب..رحلة ممتدة من الجهد والعطاء يستحق أن يتوجها بالجائزة، انصافًا لما مضى..ودافعاً للمستقبل، ألف مبروك للوطن..للهلال..للبطل سالم".

وقال اللاعب سلمان الفرج: "مبروك للوطن، مبروك يا بطل سالم الدوسري"، وكتب اللاعب السابق سامي الجابر: "ألف ألف مبروووك للتورنيدو جائزة مستحقة، توقف الجائزة في السنوات الاخيرة حجب تتويجك مبكراً بها، تستاهل يابطل".

وغرّد المعلق الرياضي فارس عوض: "لاعب آسيا الأول، جائزة مستحقة وتتويج متأخر لمسيرة مليئة بالذهب واللحظات الخالدة للأسطورة ‎#سالم_الدوسري"، وكتب نظيره علي سعيد الكعبي: "الافضل في أسيا ، يستحقها وبجدارة سالم الدوسري، المنطق قال كلمته".

فيما غرّد حساب نادي الهلال: "الأفضـل في القارة الأكبـر.. سالـم الدوسري يحقّق جائزة أفضل لاعب في آسيا، الجائـزة تستحق "التورنيـدو".. مبروك للوطـن".

وقال حساب نادي فياريال الإسباني، الذي سبق وأن لعب له سالم الدوسري: "ومن غيره يستحقها، الخلّاط الساحر سالم الدوسري يتوّج بجائزة الأفضل في آسيا، تهانينا يا سالم".

بينما كتب الدوسري، في أعقاب ذلك: "أتمنى أن أرد التهنئة خاصة لكل منكم..وأثمن كثيرا مشاعركم.. وغمرتوني بمحبتكم..وهذا الإنجاز جميعكم شركاء فيه وكان لكم الفضل بعد الله سبحانه في تحقيقه، وعلى دروب المحبة نلتقي دوما".