دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، التزام الاتحاد بتلبية جميع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لنيل المملكة العربية السعودية حق استضافة بطولة كأس العالم 2034.

وكان فيفا قد أعلن أن السعودية صاحبة العرض الوحيد لاحتضان أكبر البطولات حول العالم، للمرة الأولى على مر تاريخها.

ونقل الموقع الرسمي لاتحاد اللعبة الشعبية الأولى في البلاد تصريحات المسحل، والتي قال فيها: "نبدأ اليوم فصلاً جديداً من رحلة ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم".

وتابع بالقول: "بدايةً، أجدد الشكر لأكثر من 125 اتحاداً كروياً من مختلف أنحاء العالم، على دعمهم الكبير لملف السعودية 2034، منذ إرسال خطاب الترشح الرسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل أسابيع قليلة، وهذا يدل على ثقة كبيرة مُنحت لنا من مختلف الدول، تجعلنا أمام حافز كبير لاستضافة نسخة مميزة لعشاق كرة القدم، بعد 11 عاماً من الآن، بمشيئة الله".

وأكمل ياسر المسحل: "إن ترشحنا لاستضافة كأس العالم 2034 يجسد شغف السعوديين بكرة القدم، ويؤكد سعي بلادنا لتحقيق مزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة، وهو ما يجعلنا نؤكد التزامنا في الاتحاد السعودي بتلبية جميع متطلبات فيفا لنيل حق الاستضافة".

وواصل المسحل: "جميع أفراد عائلة كرة القدم. السعودية يبذلون قصارى جهدهم، لتحقيق حلم السعوديين والسعوديات، برؤية بطولة كأس العالم في المملكة لأول مرة، وهي دعوة مفتوحة لجميع شعوب العالم، للاستمتاع والتفاعل مع الإرث الثقافي الأصيل والغني للمملكة، والاستمتاع بتجربة غير مسبوقة في مختلف مناطق وطننا الغالي".

وأتمّ رئيس الاتحاد السعودي، قائلاً: "نؤمن بقدرة كرة القدم الكبيرة على إلهام الأجيال القادمة، ونتطلع لأن تساهم بطولة كأس العالم 2034 في تطوير وتنمية اللعبة في جميع أنحاء العالم".