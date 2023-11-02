أُنس جابر تذرف الدموع.. وتعلن تبرعها بجزء من جائزتها للفلسطينيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعربت التونسية أُنس جابر، لاعبة كرة التنس، عن حزنها، بسبب سوء الأوضاع جراء الحرب في غزة بعد الهجوم الذي نفذته حركة حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وظهرت أُنس جابر وهي تذرف الدموع خلال حديثها عن الأطفال الذين يموتون في ظل النزاع القائم، مؤكدةً تبرعها بجزء من جائزتها المالية للفلسطينيين، في أعقاب مشاركتها في البطولة الختامية لرابطة المحترفات للتنس، المقامة في المكسيك.

وقالت اللاعبة التونسية في تصريحات نقلتها عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، والتي جاءت بعد فوزها على منافستها التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بواقع (3/6 و 4/6): "أنا سعيدة بالفوز ولكن لم أكن سعيدة جداً مؤخراً، الوضع حول العالم لا يجعلني سعيدة".

وأضافت: "أنا آسفة، من الصعب مشاهدة الأطفال وهم يموتون كل يوم، هذا أمر مفجع، لذا قررت منح جزء من جائزتي المالية لمساعدة الفلسطينيين، إذا لا يمكنني الفرح فقط بهذا الفوز، في ظل ما يحدث، أنا آسفة من المفترض أن يكون هذا المجال لكرة التنس، لكن الأمر مُحبط، النظر إلى ما يقع كل يوم، أنا آسفة هذه ليست رسالة سياسية بل إنسانية، أريد السلام لهذا العالم".