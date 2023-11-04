لاعب مانشستر يونايتد يتسبب بفرحة "جنونية" لمشجع المنافس.. ماذا فعل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تسبب أليخاندرو غارناتشو، لاعب نادي مانشستر يونايتد، بفرحة "جنونية" لمشجع نادي فولهام، في أعقاب مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأخير، السبت، وضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وأظهرت عدسة الكاميرا غارناتشو وهو يخلع قميصه عند نهاية الشوط الأول من زمن المباراة، قبل أن يهديه لمشجع المنافس، المتواجد في مدرجات ملعب "كرافن كوتيج".

وانتابت المشجع فرحة عارمة بعد أن تحصل على قميص اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 19 عاماً.

وشارك أليخاندرو غارناتشو في المباراة حتّى الدقيقة 90، التي انتهت بفوز فريق "الشياطين الحمر" على مضيفه فولهام بهدف دون مقابل، في الجولة الـ11 من البريميرليغ لموسم 2024/2023.