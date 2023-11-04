دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي ماينز الألماني إنهاء عقد اللاعب الهولندي وصاحب الأصول المغربية، أنور الغازي، بسبب منشورات اللاعب عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

وأصدر نادي ماينز بياناً رسمياً، قال فيه: "أنهى فريق ماينز عقده مع أنور الغازي بأثر فوري، واتخذ النادي هذا الإجراء رداً على التعليقات والمشاركات التي نشرها اللاعب على منصات التواصل الاجتماعي".

وكان أنور الغازي أحد اللاعبين الذين أعربوا عن تضامنهم مع الفلسطينيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل سوء الأوضاع جراء الحرب في غزة.

وردّ اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً على قرار إنهاء عقده، إذ كتب على منصة "إنستغرام": "قف إلى جانب الحق، حتى لو كان ذلك يعني الوقوف بمفردك"، مُضيفاً: "خسارة مصدر رزقي لا شيء، بالمقارنة مع الجحيم الذي أُطلق العنان له على الأبرياء والضعفاء في غزة"، وأرفق منشوره بهاشتاغ "أوقفوا القتل".

وسبق لنادي ماينز وأن وجّه إنذاراً لأنور الغازي بسبب منشور له حول تضامنه مع الفلسطينيين في صراعهم مع إسرائيل، وقد تمّ إبعاده عن تدريبات الفريق.

وحينها قال نادي ماينز إن اللاعب قد ندم على ما نشره، إلأ أن أنور الغازي نفى ذلك وأكد على رفضه لـ"قتل الأبرياء"، قبل أن يتم إنهاء عقده مع النادي مؤخراً.

ويشار إلى أن اللاعب الهولندي قد انصمّ لصفوف نادي ماينز في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وشارك مع الفريق في 3 مباريات فقط، صنع خلالها هدفاً واحداً.