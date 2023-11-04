هل يفاوض ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي؟ النادي يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى نادي ريال مدريد الإسباني صحة مزاعم صحفية أشارت إلى أن فريق "الميرنغي" في مفاوضات مع اللاعب كيليان مبابي للظفر بخدماته خلال المرحلة المقبلة.

وأصدر نادي ريال مدريد بياناً رسمياً، جاء فيه: "في ضوء المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام المختلفة في الفترة الأخيرة، والتي تزعم بوجود مفاوضات بين نادينا واللاعب كيليان مبابي".

وأضاف البيان: "يؤكد نادي ريال مدريد أن تلك المعلومات عارية تماماً من الصحة، وبأنه لا توجد أي مفاوضات مع اللاعب الذي ينتمي إلى باريس سان جيرمان".

وكان اسم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً قد ارتبط بالانتقال إلى فريق "الميرنغي" في السنوات الماضية، إلا أنّه مازال أحد عناصر النادي الباريسي الّذي ينافس على لقب الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وسبق وأن نشب خلاف بين إدارة نادي باريس سان جيرمان ومبابي قبل بداية الموسم الجاري بعد أن رفض اللاعب تجديد عقده، مما أدى لاستبعاده عن الجولة التحضيرية، قبل أن يتم حلّ الخلاف وعودته لصفوف الفريق.

ويرتبط كيليان مبابي بعقدٍ مع النادي الباريسي يمتد حتّى نهاية موسم 2024/2023.