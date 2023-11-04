دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل محمد قدوس، لاعب نادي وست هام يونايتد، هدفاً جميلاً في مرمى نادي برينتفورد، في أعقاب مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وأحرز اللاعب الغاني محمد قدوس هدف فريقه الأول عند الدقيقة 19 من زمن المباراة، عبر ضربة مقصية، إذ سدد الكرة نحو الخلف وهي في الهواء لتسكن شباك الفريق المنافس، محرزاً أحد أجمل أهداف المسابقة هذا الموسم 2024/2023.

ووصل اللاعب الغاني البالغ من العمر 23 عاماً للهدف الثاني في البريميرليغ بقميص نادي وست هام يونايتد.

ورغم هدفه، خسر محمد قدوس ورفاقه من مضيفهم برينتفورد بثلاثة أهداف لاثنين، في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتجمد رصيدهم عند النقطة 14 في المركز الحادي عشر على سلم الترتيب.