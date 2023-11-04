دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق نغولو كانتي، لاعب نادي اتحاد جدة، ومدرب الفريق، نونو سانتو، على سوء نتائج "النمور" في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2024/2023.

وخسر نادي اتحاد جدة للمرة الثالثة في المسابقة، وذلك من أمام منافسه الشباب بهدف دون مقابل، على أرض ملعب الأخير، وضمن منافسات الجولة الثانية عشر.

وقال كانتي لقناة "SSC" السعودية، عقب المباراة: "بدأنا المباراة بالطريقة التي نريدها، لكن بعد تلقي الهدف قد ساءت الأمور، لم نكن نريد هذه النتيجة، كنا نطمح للفوز وتحقيق النقاط الثلاث".

وعند سؤاله عمّا إذا كانت هذه الخسارة ستؤثر على الفريق خلال المرحلة المقبلة، قال: "لا، سوف نعود بشكل أفضل، سنعمل ونجتهد بشكل أكبر، تحضيراً للمباريات القادمة في دوري أبطال آسيا والدوري، وقبل انطلاق كأس العالم للأندية".

فيما أرجع المدرب نونو سانتو خسارة فريقه إلى سوء الحظ وكثرة غياب اللاعبين بداعي الإصابة، مؤكداً على أن الفريق سيعمل بشكل أكبر تحضيراً للمباراة المقبلة.

وأشار سانتو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إلى أن الوقت مازال مبكراً للمنافسة على لقب دوري "روشن"، على الرغم من الفارق الكبير (11 نقطة) مع متصدر سلم ترتيب، الهلال، وبعد مرور 12 جولة.