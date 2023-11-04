دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق رجل الأعمال المصري ومالك نادي زد إف سي، نجيب ساويرس، على فوز فريقه على نادي الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري لموسم 2024/2023.

وتغلّب نادي زد إف سي على نظيره الزمالك بهدفين لواحد، في مواجهة أقيمت على أرض استاد القاهرة الدولي، مساء الجمعة، وفي الجولة السادسة.

وكتب مُغرّد على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "عم نجيب حتى فى اللعب ميلعبش ويغلب"، في إشارة إلى فوز نادي زد إف سي على منافسه الزمالك.

وردّ ساويرس، قائلاً: "لا لعبنا كويس جدا و ضاعت مننا فرص كتيره ! الفرحه فرحتين.. كأهلاوي و فرحتي ك Z زيداوي .. يالا مطلوب مشجعين و لا يشترط السن و لا المؤهل".

بعد فوزه، وقع نادي زد إف سي في المركز الثالث على سلم ترتيب أندية المسابقة برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد نادي الزمالك عند النقطة الثامنة في المركز السادس.