لقطة مهارية لغافي تجذب الانتباه خلال مباراة في الدوري الإسباني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- جذبت لقطة مهارية لغافي، لاعب نادي برشلونة، انتباه المتابعين، في أعقاب مواجهة الفريق الكتالوني لنظيره ريال سوسيداد، على أرض ملعب الأخير، السبت، وضمن مباريات الجولة الثانية عشر في مسابقة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وأظهرت عدسة الكاميرا تمرير متوسط الميدان البالغ من العمر 19 عاماً الكرة بين قدمي لاعب نادي ريال سوسيداد، وهي حركة مهارية يطلق عليها جمهور لعبة كرة القدم تسمية "كوبري".

ونشر حساب مسابقة "لا ليغا" على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو يظهر مهارة غافي، وعلّق قائلاً: "مبدع".

وكان غافي قد شارك في المباراة حتّى نهايتها، بفوز نادي برشلونة على مضيفه ريال سوسيداد بهدف وحيد في الوقت القاتل 90+، عن طريق المدافع رونالد أراخو.

ويمتلك غافي هدفاً واحداً وتمريرة حاسمة واحدة في الدوري الإسباني هذا الموسم 2024/2023.