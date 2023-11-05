دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع هدف كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، في مرمى نادي الخليج، في أعقاب مواجهة الفريقين على أرض ملعب "الأول بارك"، السبت، وضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز النجم البرتغالي هدفه بطريقة جميلة للغاية، في الدقيقة 26 من زمن المباراة، إذ تجاوز لاعبي نادي الخليج ثمّ سدد الكرة بقوة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الشباك.

وساهم هدف رونالدو في فوز فريق "العالمي" على ضيفه الخليج بنتيجة 0/2، في الجولة الثانية عشر من المسابقة.

ووصل كريستيانو رونالدو (38 عاماً) للمساهمة التهديفية رقم 19 في دوري "روشن" هذا الموسم، إذ سجّل 12 هدفاً وقدّم 7 تمريرات حاسمة.

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