دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب لويس دياز هدفًا، ساهم من خلاله في تعادل فريقه ليفربول مع نظيره لوتون تاون بنتيجة 1/1، على أرض ملعب الأخير، الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وأنقذ المهاجم الكولومبي فريق "الريدز" من الهزيمة خارج الديار، بتسجيله هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة.

وخلال احتفاله بهدفه، ظهر دياز وهو يرتدي قميص كُتِب عليه: "الحرية لأبي"، في رسالة موجّهة منه في ظل اختطاف والده في كولومبيا من قِبل أشخاص مجهولين.

في وقت سابق، تم اختطاف لويس مانويل دياز وزوجته سيلينيس مارولاندا، والدا اللاعب الناشط في صفوف نادي ليفربول، من رجال مسلحين على دراجات نارية في محطة وقود في بارانكاس، مسقط رأس العائلة.

وتمّ إنقاذ والدة اللاعب، مارولاندا، لاحقًا، لكن زوجها لا يزال مفقودًا، مع استمرار عملية بحث كبيرة للشرطة والجيش.

وسبق أن قال مندوب عن جيش التحرير الوطني الكولومبي (ELN)، وهي جماعة متمردة كولومبية، الخميس الماضي، إنهم احتجزوا والد اللاعب لويس دياز، وسيطلقون سراحه "في أقرب وقت ممكن".