دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب نادي أرسنال عن دعمه لتصريحات المدير الفني للفريق، ميكل أرتيتا، والتي هاجم من خلالها الحكام، في أعقاب خسارة "الغانرز" من نظيره نيوكاسل يونايتد، السبت.

وتعرض نادي أرسنال للخسارة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، في مواجهة مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف وحيد، قد أثار جدلاً واسعاً حول صحته، إذ لاقى اعتراضاً من جانب "الغانرز" بشأن قانونيته.

وكان أرتيتا قد شنّ هجوماً على الحكام بعد هزيمة فريقه على أرض ملعب "سانت جيمس بارك"، إذ قال: "لقد كنتُ في هذا البلد منذ أكثر من 20 عاماً، وهذا ليس قريباً من المستوى الذي يمكن وصفه بأنه أفضل دوري في العالم"، في إشارة لأخطاء الحكام حسب تعبيره.

وتابع: "لم نستحق خسارة المباراة...إنه أمر محرج، هذا غير مقبول...أنا هنا لتمثيل نادي كرة القدم الخاص بي ولجعل فريقي ينافس على أعلى مستوى، ما حدث عار".

وقال نادي أرسنال في بيان رسمي، الأحد: "يدعم النادي بكل إخلاص تعليقات ميكل أرتيتا بعد المباراة، بعد المزيد من الأخطاء التحكيمية غير المقبولة وأخطاء تقنية الـVAR، مساء السبت".

وأضاف النادي: "نود أيضاً أن نشيد بالجهد الكبير والأداء الذي قدمه لاعبونا والمشجعون المسافرون، في ملعب سانت جيمس بارك".

وأكمل فريق "الغانرز": "الدوري الإنجليزي الممتاز هو أفضل دوري في العالم مع أفضل اللاعبين والمدربين والمشجعين، وجميعهم يستحقون الأفضل، تحتاج PGMOL (الهيئة المسؤولة عن الحكام) بشكل عاجل إلى معالجة معيار الإدارة، والتركيز على العمل الذي ينقلنا جميعاً من التحليل بأثر رجعي ومحاولة التوضيحات والاعتذارات".

وأتمّ النادي: "نحن ندعم الجهود المستمرة التي يبذلها كبير مسؤولي التحكيم، هوارد ويب، ونرحب بالعمل معاً لتحقيق معايير التحكيم العالمية التي يتطلبها الدوري".