السعودية.. الهلال يكشف طبيعة إصابة سافيتش ومدة غيابه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف نادي الهلال السعودي عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقاً)، الأحد، عن طبيعة إصابة لاعبه سيرجي سافيتش ومدة غيابه عن المستطيل الأخضر.

وأوضح فريق "الأزرق الهلالي" إصابة متوسط الميدان الصربي بالركبة بعد خضوعه لفحوصات طبية، على أن يحتاج لبرنامج علاجي تتراوح مدته من 3 أسابيع إلى 4.

تعرض سافيتش للإصابة الجمعة الماضي، خلال مباراة الهلال ونظيره الفتح، التي انتهت بفوز فريق "الأزرق الهلالي" بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 12 في الدوري السعودي للمحترفين.

وانضم متوسط الميدان الصربي، البالغ من العمر 28 عامًا، لصفوف نادي الهلال في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ومنذ ذلك الحين لعب 13 مباراة مع الفريق، سجّل خلالها 4 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين.