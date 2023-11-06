دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة بين نادي الهلال السعودي ومنافسه مومباي سيتي الهندي، على أرض ملعب الأخير، الاثنين، مشاجرة بين اللاعبين ألكساندر ميتروفيتش ومهتاب سينغ.

عند الدقيقة 35 من زمن المباراة، اشتبك مهاجم فريق "الأزرق الهلالي" مع اللاعب الهندي، قبل أن يتدخل لاعبو الفريقان والحكم لفضّ الاشتباك.

على أثر ذلك، أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء بوجه ميتروفيتش ومهتاب سينغ.

وكان المهاجم الصربي قد سجّل هدفًا، ساهم من خلاله في فوز الهلال على نادي مومباي سيتي بثنائية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا.

ووصل ألكساندر ميتروفيتش، البالغ من العمر 29 عامًا، للهدف رقم 5 في تشامبيونزليغ الآسيوي هذا الموسم 2024/2023.