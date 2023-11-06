مصر.. نادي الزمالك يحسم مصير مدربه أوسوريو ويعاقب بعض لاعبيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الزمالك المصري رحيل المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو عن الفريق، في أعقاب خسارة "الفارس الأبيض" من نظيره زد إف سي، ضمن منافسات الدوري المصري.

وأصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً، حمل الإعلان عن مغادرة المدرب الكولومبي للفريق، وتوجيه الشكر له ولمساعده وللكابتن مدحت عبد الهادي.

وكلف "الفارس الأبيض" معتمد جمال في منصب المدرب العام للفريق، وقائم بأعمال المدير الفني إلى حين تعيين جهاز فني جديد.

وكان أوسوريو (62 عاماً) قد قضى ما يقرب 6 أشهر مع نادي الزمالك، إذ تولى تدريبه في إبريل/ نيسان الماضي.

في سياق متصل، فرض مجلس إدارة "الفارس الأبيض" برئاسة حسين لبيب عقوبات على عدد من اللاعبين وعرضهم للببع، لأسباب انضباطية، وهم: أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

وقال النادي في بيانه: "قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة، قرر النادي إيقافهم وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتائج التحقيق على المجلس وفقاً للوائح الفيفا".