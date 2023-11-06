تداول لقطات لرد فعل كريم بنزيما عقب خسارة اتحاد جدة من القوة الجوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن كريم بنزيما، لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، راضيًا عن نتيجة مباراة فريقه مع نادي القوة الجوية العراقي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا لموسم 2024/2023.

وخسر رفاق بنزيما من أمام مضيفهم القوة الجوية بهدفين دون رد، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأخير، الاثنين، وفي الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وتداول مغرّدون على منصة إكس (تويتر سابقًا) لقطات مصورة تظهر حسرة وحزن المهاجم الفرنسي، البالغ من العمر 35 عامًا، بعد كلّ هدف للفريق المنافس.

وتعد هذه الخسارة هي الأولى لفريق "النمور" في مسابقة تشامبيونزليغ الآسيوي، التي لم ينجح فيها كريم بنزيما بهزّ الشباك حتّى الآن.