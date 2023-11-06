دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن تحقيق لقب بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في السعودية نهاية العام الجاري، يعد بمثابة حلم للفريق.

ويشارك فريق "السيتيسينز" في مونديال الأندية بصفته بطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي يسبق مواجهة فريقه لنظيره يانغ بويز السويسري: "لم نفز بلقب كأس العالم للأندية من قبل، لم نكن هناك من قبل، يجب أن تفوز بدوري الأبطال أولاً (للتواجد في البطولة)".

وأضاف غوارديولا: "نحن نستعد للبطولة، لأنها بالنسبة لنا هي حلم، اللاعبون يتحدثون في غرفة الملابس من أجل إضافة شيء لا يمتلكونه لتاريخهم".

وعن مواجهة نادي يانغ بويز مساء الثلاثاء في مسابقة تشامبيونزليغ، قال غوارديولا: "لدي الكثير من الاحترام للمنافس، أنا متأكد من أنهم قد شاهدوا مباراة الذهاب، وسوف يقومون بتعديل شيء مثل ما يتعين علينا تعديله".

وتابع: "عادة في دوري أبطال أوروبا نلعب بشكل جيد على أرضنا، عندما تتاح لك فرصة التأهل للأدوار القادمة عليك أن تغتنمها".