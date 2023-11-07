دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تمنى كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، التوفيق لفريقه خلال مواجهة نادي الدحيل القطري، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ولم يسافر النجم البرتغالي مع بعثة فريقه إلى الأراضي القطرية، حيث مكان إقامة مباراة "العالمي" ونادي الدحيل في مسابقة تشامبيونزليغ الآسيوي.

وكان مدرب نادي النصر، لويس كاسترو، قد أوضح أن سبب غياب رونالدو عن المباراة يعود لحالته الجسدية، في ظل ضغط جدول المباريات خلال الآونة الأخيرة.

ونشر كريستيانو رونالدو صورة لفريق "العالمي" عبر خاصية "ستوري" على منصة إنستغرام، وعلّق قائلاً: "حظاً سعيداً للفريق".

وسبق وأن ساهم النجم البرتغالي في إحراز 5 أهداف في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، إذ سجّل 3 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين.