دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، على الانتقادات الموجّهة له من بعض جماهير الفريق، عقب فشل "الميرنغي" في احتلال صدارة سلم ترتيب مسابقة الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد تعثر أمام نادي رايو فاليكانو بنتيجة التعادل السلبي، الأحد الماضي، في الجولة الثانية عشر من "لا ليغا"، ليقع في المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

وعند سؤاله عن الانتقادات من بعض المشجعين، قال أنشيلوتي: "أشعر بأن المشجعين يحبونني كثيرًا، إنهم يظهرون لي الكثير من الحب، يُظهر لي البرنابيو (ملعب الفريق) والنادي الكثير من الحب والمودة كل يوم"، مُضيفًا: "لا أشعر حقًا بكل الانتقادات، أشعر براحة شديدة هنا".

وعن جاهزية اللاعب جود بيلينغهام الذي عانى من إصابة، قال خلال حديثه في مؤتمر صحفي يسبق مباراة نادي ريال مدريد ومنافسه سبورتينغ براغا البرتغالي، الأربعاء: "لا أعرف ما إذا كان سيلعب، لقد تدرب اليوم وهو مرتاح، لقد تعافى جيدًا وشعر بحالة جيدة في جميع التحركات التي قام بها، سأقيّم ذلك معه غدًا".

وحول مواجهة فريقه لسبورتينغ براغا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، قال كارلو أنشيلوتي: "سيكون من المهم، في هذه المرحلة من الموسم، إنهاء دور المجموعات في أربع مباريات، سيكون أمراً جيداً، سيتعيّن علينا القتال من أجل الفوز بهذه المباراة، لقد لعبنا ضد براغا في الآونة الأخيرة".

وأكمل المدرب الإيطالي: "يعرف الفريقان بعضهما البعض جيدًا، وعلينا أن نتذكر أنهم فريق جيد ويأتون إلى البرنابيو من أجل حصد النقاط.، علينا أن نكون في أفضل حالاتنا".