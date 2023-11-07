هكذا وصف مدرب منتخب البرازيل غياب نيمار عن الملاعب بداعي الإصابة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصف فرناندو دينيز، المدير الفني لمنتخب البرازيل، غياب نيمار دا سيلفا عن الملاعب بداعي الإصابة بالأمر السيء، مُشيراً إلى أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً يُعد من أفضل اللاعبين حول العالم.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة خلال مباراة منتخب "السامبا" والأوروغواي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل أن يخضع لعمل جراحي بعد أن تبيّن إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى.

ويغيب نيمار دا سيلفا عن قائمة منتخب بلاده التي تستعد لمواجهتي الأرجنتين وكولومبيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال المدرب فرناندو دينيز في تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت": "اللعب بدون نيمار هو أمر سيء دائماً، إنه سيء ليس فقط للبرازيل بل لعالم كرة القدم أيضاً".

وتابع بالقول: "نيمار عبقري كرة القدم، وأحد أفضل اللاعبين في التاريخ، نتمنى له الشفاء العاجل، عُد أقوى، أعتقد أنه مازال بإمكانه كتابة التاريخ مع المنتخب الوطني".

وأشار مدرب منتخب "السامبا" إلى أن إصابة نيمار "لن تسمح له بالعودة على الفور، إذ الأمر أكثر صعوبة، لكن سيفعل كلّ ما بوسعه من أجل العودة".

وعن مباراتي الأرجنتين وكولومبيا، قال: "ستكون مواجهات صعبة، الأرجنتين بطلة العالم ولديها أحد أفضل اللاعبين على مر التاريخ مع لاعبين رائعين آخرين، وحافظت على مدربها، وكولومبيا منتخب اكتسب شهرة دولية في العقود الأخيرة".