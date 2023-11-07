رد فعل جماهير توتنهام على هزيمة فريقها من تشيلسي يخطف الأنظار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف رد فعل جماهير توتنهام هوتسبير على هزيمة ناديها من أمام نظيره تشيلسي الأنظار، في أعقاب لقاء الفريقين مساء الاثنين، وضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وكان فريق "السبيرز" قد خسر من منافسه "البلوز" بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، على أرض ملعب الأول.

وأظهرت لقطات مصورة قيام مشجعي توتنهام هوتسبير بتحية لاعبي ناديهم بعد صافرة النهاية، إذ صفقوا لهم ورددوا هُتافات تشجيعية.

وتعد هذه الخسارة هي الأولى لفريق "السبيرز" في مسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2024/2023.

وتجمد رصيد نادي توتنهام هوتسبير عند النقطة 26 في المركز الثاني على سلم الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر، نادي مانشستر سيتي، بينما وصل نادي تشيلسي للنقطة 15 في المركز العاشر.

إليكم أبرز التغريدات: